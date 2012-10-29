«Метінвест» змінив гендиректора ІнГЗК

Наглядова рада ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ІнГЗК, м. Кривий Ріг), що входить до гірничорудного дивізіону Групи «Метінвест», ухвалила рішення про звільнення з посади генерального директора підприємства Андрія Левицького, який обіймав цю посаду з вересня 2010 року.

Про це повідомляється у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, наглядова рада призначила виконувачем обов'язків гендиректора ІнГЗК Олександра Герасимчука на строк до 25 грудня 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Інгулецький ГЗК» спеціалізується на видобутку і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого у південній частині Криворізького залізорудного басейну, виготовляючи два види залізорудного концентрату із змістом заліза 63,7% і 67,5%.

Виробнича потужність підприємства – 14 млн. тонн залізорудного концентрату на рік. ІнГЗК використовує передові технології збагачення флотації, які на сьогоднішній день в Україні є унікальними.

ІнГЗК входить до гірничорудного дивізіону Групи «Метінвест».

«Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Основними акціонерами «Метінвест» є Группа СКМ (71,25%) і «Смарт-холдинг» (23,75%) спільно керівники Компанією.

ТОВ «Метінвест Холдинг» – керівна компанія Групи «Метінвест».

ІнГЗК за 2011 р. скоротив відносно 2010 р. виробництво залізорудного концентрату на 1,9% - до 14,118 млн тонн.