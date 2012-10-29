«Сумихімпром» за 9 місяців збільшив чистий збиток в 11,4 раза

Виробник хімічної продукції «Сумихімпром» за 9 місяців 2012 року збільшив чистий збиток в 11,4 раза - до 128,1 млн грн у порівнянні з 11,2 млн грн за відповідний період 2011 року.

Про це повідомляється у квартальній звітності, розміщеній на сайті НКЦПФР.

Згідно зі звітом, чистий дохід «Сумихімпрому» за січень-вересень п.р. становить 1,7 млрд грн, що порівнянно з показником 1,69 млрд грн за той же період 2011 року. Дохід від реалізації продукції за 9 місяців 2012 зріс на 1% - до 1,82 млрд грн порівняно з 1,79 млрд грн за 9 місяців 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, «Сумихімпром» за 9 місяців 2012 року збільшив виробництво (у грошовому виразі) до 1 млрд 720 млн грн, що на 50 млн грн більше, ніж за відповідний період 2011 року.

У січні-червні 2012 року підприємство збільшило чистий збиток в 13,8 раза у порівнянні з відповідним періодом 2011 року – до 95,9 млн грн. За перше півріччя п.р. чистий дохід підприємства зріс на 6,7% – до 1,06 млрд грн, а валовий дохід (виручка) від реалізації - на 6,3%, до 1,1 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Сумихімпром» – енергохімічний комплекс, що виготовляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.

100% акцій ПАТ «Сумихімпром» перебувають в управлінні держави.

11 липня 2012 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу 100% акцій ПАТ «Державна холдингова компанія «Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПрАТ «Кримський Титан» і ПАТ «Сумихімпром» і ліквідації ДХК.

«Сумихімпром» у 2011 році зменшило чистий збиток у 58 разів у порівнянні з 2010 роком – до 2,6 млн грн.