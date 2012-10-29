Єврокомісія пропонує ратифікувати угоду з Україною про супутникову навігацію
Брюссель. Європейська комісія пропонує Раді ЄС ратифікувати угоду з Україною про співпрацю у сфері супутникової навігації.
Про це йдеться у пропозиції на ім’я Ради ЄС, текст якої має УНІАН.
У пояснювальній записці до пропозиції зазначається, що Україна має значні напрацювання у сфері обладнання для супутникової навігації, а також є серед лідерів у створенні та виробництві ракет-носіїв та компонентів для системи супутникової навігації.
Угода передбачає розширення дії Європейської геостаціонарної служби навігаційного покриття на територію України.
У записці Комісія уточнює, що це дасть можливість розширити співпрацю у таких сферах, як стандартизація, сертифікація раідоспектр, промислове співробітництво, торгівля та розвиток ринку.
Сам документ був підписаний сторонами 1 грудня 2005 року. Україна ратифікувала угоду в 2007 році, однак ратифікація її країнами-членами ЄС затрималася, як стало відомо УНІАН, передусім в Ірландії та Польщі.
Передбачається, що угода остаточно набере чинності після згоди Європарламенту та ратифікації Радою ЄС.