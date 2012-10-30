«Метінвест» призначив нового гендиректора ПівнГЗК

Наглядова рада ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (ПівнГЗК, м. Кривий Ріг), що входить до Гірничорудного дивізіону Групи «Метінвест», ухвалила рішення про звільнення Андрія Шпильки з посади генерального директора підприємства і призначення на цю посаду Андрія Левицького, який раніше обіймав посаду гендиректора Інгулецкого ГЗК.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації НКЦПФР.

У повідомленні також уточнюється, що А.Левицького призначено на термін з 1 листопада 2012 року до 1 квітня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня наглядова рада ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ІнГЗК, м. Кривий Ріг), ухвалила рішення про звільнення з посади генерального директора підприємства Андрія Левицького. Того ж дня наглядова рада призначила виконувачем обов'язків гендиректора ІнГЗК Олександра Герасимчука на строк до 25 грудня 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» – одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із завершеним циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів. Річна виробнича потужність комбінату становить більш як 13,3 млн тонн залізорудного концентрату і понад 11 млн. тонн окатишів.

ПівнГЗК входить до Гірничорудного дивізіону Групи «Метінвест».

ПівнГЗК за 2011 р. наростив до 2010 р. виробництво залізорудного концентрату на 1,4% - до 14,424 млн тонн, окатишів - на 4,3%, до 10,331 млн тонн.

Згідно з фінансовою звітністю ПівнГЗК за 2011 рік, його чистий прибуток становить 6,249 млрд грн.