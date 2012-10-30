Російська авіакомпанія «Ангара» одержала перший літак Ан-148

Москва. Сьогодні відбулася урочиста церемонія передачі першого українсько-російського літака Ан-148 авіакомпанії «Ангара».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі російської «Об'єднаної авіабудівної корпорації» (ОАК).

«Всього в рамках чинного договору до кінця 2012 року Воронезький авіазавод поставить «Ангарі» три літаки Ан-148-100Е з пасажирським салоном на 75 місць економічного класу. Передбачається, що нові літаки істотно розширять географію польотів авіакомпанії як за рахунок маршрутів усередині Росії, так і за її межами», - сказано у повідомленні.

Наголошується, що в рамках підготовки літаків Ан-148 до експлуатації у важких погодних і кліматичних умовах, а також зі слабо оснащених (грунтових) аеродромів Воронезький авіазавод виконав додатковий комплекс робіт з підготовки машин.

Літак обладнано власними дверима-трапами, також встановлено додатковий захист в нішах шасі, що дозволить значно розширити можливості експлуатації літаків Ан-148 авіакомпанією «Ангара».

Авіакомпанія планує почати польоти в грудні, після отримання другого і третього літаків. Для виконання польотів на нових літаках було підготовлено десять екіпажів, які пройшли тренажерну і теоретичну підготовку.

«Ангара» – вже третя російська авіакомпанія, в парку якої будуть задіяні літаки Ан-148, після авіакомпаній «Росія» і «Політ». Найбільшим експлуатантом Ан-148 у Росії є авіакомпанія «Росія», яка базується у Санкт-Петербурзі: у її парку шість таких літаків. Найближчим часом почнуться поставки цих літаків державним замовникам.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2011 року прес-служба губернатора Іркутської області і уряду Іркутської області повідомила, що авіакомпанія «Ангара» (м. Іркутськ) протягом трьох років одержить у лізинг 10 українсько-російських літаків Ан-148.

У березні ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство», дочірнє підприємство ВАТ «ОАК» і лізингова компанія «Іллюшин Фінанс Ко» підписали контракт на постачання трьох українсько-російських літаків Ан-148-100Е авіакомпанії «Ангара».

Довідка УНІАН. Ан-148 – регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис км., крейсерська швидкість – 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" у Росії.