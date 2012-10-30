Харківський госпсуд почав процедуру банкрутства заводу ім. Малишева

Господарський суд Харківської області порушив 27 жовтня справу про банкрутство державного підприємства "Завод ім. Малишева" (Харків).

Оголошення про це опубліковано в газеті "Голос України" від 30 жовтня.

Згідно з оголошенням, розпорядником майна підприємства призначений арбітражний керуючий О.Симоненко

Довідка УНІАН. «Завод ім. Малишева»- найбільший виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з моторобудування (ХКБМБ) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка перебуває на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, ​​Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

ДП "Завод ім. Малишева" входить до складу державного концерну "Укроборонпром".

Обсяг кредиторської заборгованості підприємства становить станом на 1 жовтня п. р. 578 млн грн.