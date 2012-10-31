НВО ім. М.В.Фрунзе відвантажило першу партію обладнання «Газпрому»

«Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе» закінчує перший етап відвантаження компресорів з комплектами агрегатного устаткування для дочірньої компанії «Газпрому» - «Газпром видобуток Уренгой». Про це повідомляється в прес-релізі НВО ім. Фрунзе, розміщеному на сайті компанії.

Згідно з прес-релізом, продукція призначена для оснащення дотискувальної компресорної станції (ДКС) песцевої площі Уренгойського нафтогазоконденсатного родовища в Російській Федерації.

«Згідно з домовленістю з ТОВ «Газпром видобуток Уренгой», реалізація замовлення здійснюється в два етапи. В рамках першого сумські машинобудівники спроектували, виготовили і наразі відвантажують чотири відцентрові компресори одиничною потужністю 16 МВт, а також агрегатне обладнання до кожного з них. Наступним етапом передбачено випуск ще чотирьох аналогічних комплектів. Відвантаження продукції заплановано на кінець поточного року», - говориться в прес-релізі.

Крім того, фахівці Сумського НВО ім. М.В.Фрунзе, які мають великий досвід монтажу та налагодження обладнання, виконають шефмонтажні роботи на ДКС песцевої площі. Як зазначає менеджер управління продажів НВО Олександр Седько, підприємство співпрацює з ТОВ «Газпром видобуток Уренгой» не вперше. Поставка продукції здійснювалася, в тому числі, і на Уренгойське родовище. Сьогодні там працює велика кількість компресорного устаткування торгової марки FRUNZE.

Довідка УНІАН. ПАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» входить до Групи компаній «Енергетичний стандарт», підконтрольної Костянтину Григоришину і є одним з найбільших у Європі виробників газоперекачувальних агрегатів та комплектних компресорних станцій різного призначення; широкої номенклатури насосів, компресорів, центрифуг, обладнання для хімічної, газової та нафтопереробної промисловості, атомних електростанцій.