Чистий прибуток ArcelorMittal за 9 місяців скоротився у 12,5 раза

Найбільший виробник металу, що володіє українським підприємством «ArcelorMittal Кривий Ріг», - компанія ArcelorMittal за підсумками січня-вересня 2012 року одержала чистий прибуток 261 млн дол., що в 12,5 раза менше за торішній показник (3,263 млрд дол.). Про це повідомляється у звіті компанії.

Чистий дохід компанії за 9 місяців п.р. впав на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року і становив 64,9 млрд дол. За третій квартал 2012 компанія одержала збиток 709 млн дол., тоді як минулого року прибуток компанії за третій квартал становив 959 млн дол.

Чистий борг компанії зріс на 1,2 млрд дол. і досяг 23,2 млрд дол.

Як повідомляється в прес-релізі ArcelorMittal, СЕО компанії Лакшмі Міттал пояснив негативні фінансові результати компанії уповільненням ділової активності в Китаї.

Довідка УНІАН. Компанія ArcelorMittal утворена в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу.

Після злиття виробничі потужності компанії зросли до 120 млн. тонн на рік.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

За підсумками 2011 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» випустило 4 млн 937 тис тонн металопрокату, що на 470 тис тонн (на 8,6%) менше, ніж за 2010 рік.

Виплавка сталі склановила 5 млн 702 тис. тонн, що на 431 тис. тонн (на 7%) менше, ніж за 2010 рік. Виплавка чавуну на меткомбінаті в 2011 році скоротилася на 426 тис. тонн (на 8%) і становила 4 млн 893 тис. тонн.

Чистий прибуток ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками 2011 року збільшився відносно 2010 року на 77% - до 2,1 млрд грн.