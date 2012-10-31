Крюківський вагонобудівний завод планує поставляти вагони метро до Москви
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (Кременчук, Полтавська обл.) планує поставляти вагони метрополітену до Москви.
Про це УНІАН повідомив голова наглядової ради підприємства Володимир Приходько.
За його словами, 23 жовтня у Москві відбулася координаційна рада, на яку запросили світових виробників вагонів метро.
«Ми давно намагаємося вийти на їхній ринок і зараз погоджуємо їхні вимоги до вагонів, що випускаються. Техвимоги, які вони видали, в 2013 році не зможе ніхто погодити і почати необхідний їм випуск вагонів. Вони дуже складні для реалізації. Ми стараємося. Думаю, в 2013 році Москва проведе тендер на поставку вагонів метро, і переможців буде декілька. Серед них і ми. Москві потрібні сотні нових вагонів», - сказав В.Приходько.
Нагадаємо, сьогодні Крюківський вагонобудівний завод поставляє вагони метро для Київського метрополітену.
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Крюківський вагонобудівний завод планує найближчими роками відкрити спільне підприємство в Середній Азії
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (Кременчук, Полтавська обл.) планує найближчими роками відкрити спільне підприємство в Середній Азії.
Про це УНІАН повідомив голова наглядової ради підприємства Володимир Приходько.
За його словами, сьогодні підприємство поставляє свою продукцію до Таджикистану і Казахстану.
«Ми плануємо в Середній Азії найближчим часом відкрити спільне підприємство, оскільки бачимо перспективу в такій співпраці», - сказав В.Приходько.
Він відзначив, що це дозволить диверсифікувати ринки. При цьому В.Приходько не назвав країни, в якій може бути відкрите спільне підприємство.
«Скажу, що спочатку ми там розвиватимемо спільне виробництво, а потім відкриємо спільне підприємство», - відзначив голова наглядової ради підприємства.
Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонобудівний завод у поточному році планує поставити 49 пасажирських вагонів до Казахстану і 15 - до Таджикистану.
Нагадаємо, Крюківський вагонобудівний завод в 2011 році створив спільне виробництво з Гомельським вагонобудівним заводом.
Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.
Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% — до 10750 шт, а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% — до 28 шт.