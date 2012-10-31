Київ завдяки проекту BIONIC Hill отримає щонайменше 600 млн грн. податку на доходи фізосіб на рік - КМДА

Завдяки проекту BIONIC Hill місто Київ отримає 20 тисяч робочих місць та надходження від податку на доходи фізичних осіб в розмірі щонайменше 600 млн. грн. на рік.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації. Як поінформував заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, Кабінет міністрів України затвердив подане Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проекту «Технополіс», одною зі складових якого стало створення інноваційного парку BIONIC Hill у Києві. Таке рішення було прийняте на засіданні уряду під час обговорення питання підготовки до реалізації національного проекту «Технополіс» – створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій і його складових.

За словами Р.Крамаренка, реалізація проекту BIONIC Hill дасть змогу створити унікальну науково-виробничу територію, що поєднає інновації та бізнес.

«Завдяки цьому проекту буде створено 20 тисяч нових робочих місць, які забезпечать ріст валового регіонального продукту та надходження тільки перерахунку податку на доходи фізичних осіб щонайменше 3 мільярди гривень за 5 років. Містом разом з інвестором підписаний Меморандум про співпрацю та графік реалізації проекту, згідно з яким перша черга буде здана у 2014 році», – зазначив він.

За словами Р.Крамаренка, місто гарантує підтримку проекту BIONIC Hill та бере на себе витрати з будівництва дороги до парку та проведення всіх необхідних інженерних мереж. Вже зараз містом розроблено низку програм з підтримки діяльності бізнес-інкубаторів, які можуть бути застосовані до цього інноваційного парку. Крім того, місто забезпечить запуск спеціальних міських автобусів BIONIC Hill від найближчих станцій метро.

Він зазначив, що і на сьогоднішній день місто намагається зібрати молодих розробників та надати їм доступ до якісної експертної оцінки їхніх проектів, допомагає з менторством, надає можливість представити свої проекти інвесторам зі світовим ім'ям. «У квітні містом вперше був проведений міжнародний інноваційний форум «Kyiv City Open Doors», який відвідали представники провідних венчурних фондів Кремнієвої долини. У рамках цього форуму у грудні ми плануємо провести масштабний освітній захід, в якому будуть задіяні 50 найкращих стартап-команд з усієї України», – повідомив Р.Крамаренко.

Як зазначають в КМДА, сьогодні українська IT-індустрія займає високу позицію на світовому ринку. У рейтингу країн-розробників програмного забезпечення вона має 7-8 місце, а за деякими підрахунками – входить до п'ятірки кращих. В Україні сьогодні працюють 200 тисяч ІТ-спеціалістів і ще 15 тисяч щорічно випускають провідні навчальні заклади.

Як повідомляв УНІАН, проект BIONIC Hill був презентований на першому київському інноваційному форумі Kyiv City Open Doors, що пройшов у столиці 19-20 квітня.

20 квітня КМДА підписала меморандуми про співпрацю з 11 америнканськими інвесторами, які представляють венчурні фонди Кремнієвої долини, у рамках реалізації проекту з будівництва інноваційного парку Bionic Hill.

За словами голови КМДА Олександра Попова, проект планується реалізувати у найближчі 2-3 роки.

“Це буде проект, який має аналоги на прикладі Силіконової долинив США чи в інших країнах. І саме такий парк буде у нас, де сучасні інформаційні технології можуть бути використані для того, щоб інтенсивно розвивати економіку України”, - сказав О.Попов в інтерв’ю журналістам.

За його словами, меморандуми підписано з компаніями, які мають практичний досвід реалізації таких проектів і які будуть інвестувати кошти у реалізацію відповідних проектів.

Вартість проекту, за його інформацією, складає близько 1 млрд доларів.

Як повідомлялось раніше, розташований Bionic Hill буде на території колишніх складів боєприпасів військової частини у Святошинському районі Києва.