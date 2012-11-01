«Метінвест» у 1 півріччі скоротив чистий прибуток на 71% - до 334 млн дол.

Гірничо-металургійна група «Метінвест» у першому півріччі 2012 року скоротила чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 71% - до 334 млн дол., йдеться у звіті компанії.

Згідно з повідомленням, консолідований виторг компанії знизився на 4% у порівнянні з першим півріччям 2011 року - до 6,743 млрд дол., скоригований показник EBIDTA зменшився на 47% - до 1,085 млрд дол. з рентабельністю 16%.

Також операційний прибуток компанії зменшився на 61% у порівнянні з першим півріччям 2011 року - до 630 млн дол.

Загальний обсяг позикових коштів станом на 30 червня 2012 року становить 3,952 млрд дол, зокрема, 2,777 млрд дол. довгострокових і 1,175 млрд дол. короткострокових позик, а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів становив 713 млн дол.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.