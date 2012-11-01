Генеральним директором Philips в Україні призначений Кузнєцов

Генеральним директором Philips в Україні призначено Максима Кузнєцова, повідомили УНІАН у прес-офісі Philips.

М.Кузнецов відповідатиме за операційну діяльність усіх бізнес секторів Philips - «Споживчі товари», «Світлові рішення» і «Охорона здоров'я» в Україні, - а також за загальний розвиток компанії. Крім того, Кузнєцов буде курирувати сектори «Споживчі товари» і «Світлові рішення» у Закавказзі і Середній Азії.

Генеральний директор Philips у Росії та СНД Арьян де Йонгсте запевнив, що досвід і комерційний талант М.Кузнєцова "посилять позиції компанії в Україні - одному з ключових для Philips ринків у Східній Європі".

Зі свого боку, сам М.Кузнєцов зазначив, «Ця позиція для мене - серйозний крок вперед і велика честь. Мої предки з України - з міста Кам'янець-Подільського - і я був внутрішньо готовий попрацювати тут. Перші враження від цієї гостинної країни дуже позитивні!».

М.Кузнецов змінив на посаді гендиректора Райньє Шлатмана.

Довідка УНІАН.Royal Philips Electronics - це міжнародна компанія, що працює в індустрії охорони здоров'я, споживчих товарів і світлових рішень. Компанія займається розробкою обладнання для кардіології, невідкладної допомоги та медичного обслуговування на дому, у галузі енергоефективних світлотехнічних рішень та інноваційних систем освітлення, а також електробритв і засобів особистої гігієни, домашніх і портативних систем розваг, а також приладів і засобів для догляду за порожниною рота.

Штаб-квартира Philips знаходиться в Нідерландах, компанія повідомила, що в 2011 році обсяг продажів склав 22,6 млрд євро, а в представництвах компанії працюють 122 000 співробітників у більш ніж у 100 країнах.

Максим Кузнєцов закінчив у 2000 році Університет Російської академії освіти, факультет економіки та бізнесу. Пройшов навчання за програмою розвитку лідерства в Ashridge Business School (Лондон). З 2012 р. навчається на програмі Executive MBA «Стратегічне управління та лідерство» в Російській академії народного господарства та державної служби при Президенті РФ.

Починав свою кар'єру з посади торгового представника в компанії Electrolux Росія. У 2005 році приєднався до команди Philips, обійняв посаду менеджера по роботі з ключовими клієнтами. До 2011 року зайняв позицію Директора з продажу Philips «Споживчі товари» у Росії, Казахстані та Білорусії.