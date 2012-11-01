Виробництво метпродукції в Україні скоротилося на 1-8%

В Україні, за оперативними даними, за січень-жовтні 2012 року виробництво основних видів металопродукції скоротилося проти аналогічного періоду 2011 р. на 1-8%.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За 10 місяців метпідприємства виробили 24,256 млн тонн прокату, що на 8%, або на 2,243 млн тонн менше, ніж за 10 місяців 2011 р.

Виробництво готового прокату скоротилося на 6%, або на 1,387 млн тонн - до 22,215 млн тонн.

Виробництво сталі у зазначений період знизилось на 7% (на 1,909 млн тонн) - до 27,143 млн тонн.

Виробництво чавуну за січень-жовтень скоротилося відносно січня-жовтня 2011 р. на 1%, або на 343 тис. тонн - до 23,74 млн тонн.

Виробництво метизів за звітний період знизилось на 23%, або на 53 тис. тонн - до 174 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 р. виробництво чавуну в Україні зросло в порівнянні з 2010 р. на 6% - 28,879 млн тонн, сталі - на 6% - до 34,689 млн тонн, прокату - на 3% - до 31,677 млн тонн.

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