«Метінвест» у 1 півріччі скоротив чистий прибуток на 71% - до 334 млн дол (оновлено)

Гірничо-металургійна група «Метінвест» у першому півріччі 2012 року скоротила чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 71% - до 334 млн дол., йдеться у звіті компанії.

Згідно з повідомленням, консолідований виторг компанії знизився на 4% у порівнянні з першим півріччям 2011 року - до 6,743 млрд дол., скоригований показник EBIDTA зменшився на 47% - до 1,085 млрд дол. з рентабельністю 16%.

Також операційний прибуток компанії зменшився на 61% у порівнянні з першим півріччям 2011 року - до 630 млн дол.

Загальний обсяг позикових коштів станом на 30 червня 2012 року становив 3,952 млрд дол., зокрема, 2,777 млрд дол довгострокових і 1,175 млрд дол короткострокових позик, а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів становив 713 млн дол.

За обсягом виробництва сталі на рівні 6,747 млн тонн, який показав 8-відсоткове скорочення у порівнянні з першим півріччям минулого року, виробництво залізорудного концентрату становило 18,217 млн тонн, що на 2% вище в порівнянні з першим півріччям 2011 року.

Виробництво коксового вугілля становило 6,114 млн тонн, показавши 11% зростання у порівнянні з першим півріччям минулого року в результаті збільшення обсягів видобутку коксового вугілля виробничими активами групи в США.

«У першому півріччі 2012 року попит на металопродукцію та ціни реалізації знаходилися під впливом нестійкої економічної ситуації. Враховуючи те, що галузь загалом була схильна до такого тренду, наші фінансові показники знизилися у порівнянні з аналогічним періодом минулого року»,- цитує прес-реліз генерального директора групи «Метінвест» Ігоря Сирого.

Гендиректор також зазначив, що в першому півріччі 2012 року затвердили і запустили до реалізації переглянуту довгострокову технологічну стратегію на найближчі десять років, що включає стратегічні проекти, а також проекти підтримки, капітальних ремонтів та екологічні програми.

За його словами, перевага буде віддаватися проектам зі швидким терміном окупності, а нові проекти будуть фінансуватися частково за рахунок виручки від уже реалізованих проектів. У короткостроковій перспективі «Метінвест» планує зосередитися на реалізації заходів, спрямованих на поліпшення якості продукції, скорочення витрат і підвищення виробничої ефективності.

«Загалом ми очікуємо, що друга половина 2012 року залишиться складною як для нашої групи, так і для галузі в цілому», - додав І.Сирий.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.