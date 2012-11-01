Виробництво ЗРС за січень-жовтень зросло на 1-3%

В Україні, за оперативними даними, за січень-жовтні 2012 р. виробництво основних видів залізорудної сировини зросло відносно аналогічного періоду 2011 р. на 1-3%, повідомили УНІАН в асоціації металургійних підприємств «Металургпром».

Обсяги виробництва залізної руди за 10 місяців зросли на 1%, або на 406 тис. тонн - до 66,616 млн тонн.

Виробництво залізорудного концентрату збільшилося також на 1%, або на 631 тис. тонн, - до 56,338 млн тонн.

Виробництво агломерату зросло на 2% (на 675 тис. тонн) - до 35,682 млн тонн. Виробництво окатишів за січень-жовтень збільшилось на 3%, або 496 тис. тонн, - до 18,689 млн тонн.

Довідка УНІАН. У 2011 р. обсяги виробництва залізної руди в Україні зросли на 3% - до 79,546 млн тонн, залізорудного концентрату - на 3% - до 65,91 млн тонн. Виробництво агломерату зросло на 6% - до 42,018 млн тонн, окатишів - на 213 тис. тонн - до 22,355 млн тонн. Обсяги експорту залізорудної сировини становили 34,557 млн тонн, що на 4,7% більше, ніж у 2010 році.