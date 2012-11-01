Виробництво сталевих труб в Україні скоротилося на 5%

В Україні, за оперативними даними, за 10 місяці 2012 р. виробництво сталевих труб скоротилося проти аналогічного періоду 2011 р. на 5% або на 93 тис, тонн - до 1,771 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Як повідомляв УНІАН, за 9 місяців виробництво сталевих труб в Україні скоротилося проти аналогічного періоду 2011 р. на 5% або на 92 тис. тонн - до 1,592 млн тонн.

До того за 5 місяців п.р. виробництво сталевих труб в Україні зросло відносно 5 місяців 2011 р. на 5% - до 966,9 тис. тонн. У червні виробництво почало скорочуватися.

За 2011 р. виробництво сталевих труб в Україні зросло відносно 2010 р. на 26% або на 454 тис. тонн - до 2,213 млн тонн.

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