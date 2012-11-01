Компанія «Суеста» відновила видобуток піску в акваторії Севастополя

Севастопольське ТОВ «Суеста» після перерви, пов'язаної з участю в судових процесах, заявило про відновлення робіт з видобутку морського піску в акваторії Севастополя, в тому числі районі мису Фіолент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні компанії, переданому в місцеві ЗМІ.

У заяві ТОВ, переданому також до прокуратури Севастополя, наголошується, що за кілька останніх місяців на адресу групи компаній «Суеста» неодноразово висувалися різні звинувачення, проте жодна з перевірок не виявила в діяльності компанії яких-небудь порушень.

«Були виграні і всі судові процеси, у які нас втягнули», - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, улітку минулого року екологічна громадськість та вчені Севастополя публічно заявили про непоправну шкоду екології акваторії, що завдається внаслідок видобутку компанією «Суеста» піску в акваторії Севастополя, зокрема, в районі мису Фіолент.

19 червня цього року міськрада Севастополя звернувся до Севастопольської держадміністрації, Кабміну і Верховної Ради з проханням вжити всіх необхідних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на Чорноморському узбережжі севастопольської зони. Крім того, було вирішено звернутися до Генпрокуратури з проханням дати доручення прискорити проведення перевірки роботи суден «Трофа» та «Печора».

12 вересня Севастопольська міськрада заборонила видобуток піску в севастопольській акваторії Чорного моря і вирішила звернутися до суду з вимогою про стягнення шкоди, заподіяної навколишньому середовищу видобутком піску суднами «Трофа» та «Печора».

У свою чергу, компанія «Суеста» намагалася через суд визнати незаконним рішення міськради про припинення видобутку піску в районі Фіолента.

Довідка УНІАН. Основним видом діяльності Групи компаній «Суеста» є видобуток і продаж морського будівельного піску в Криму, а також виробництво і реалізація будівельного бетону і розчинів, виробів з бетону.

ТОВ «Суеста» входить до ЗАТ «Південна інвестиційна компанія». 27 грудня 2011 року фірма отримала дозвіл Державної служби геології та надр України на видобуток корисних копалин - на використання надр, за умови дотримання природоохоронного законодавства, строком на 10 років. Розмір певного родовища піску «Севастопольське-1» становить 64 га водної гладі, запаси піску тут оцінюються в 2 млн тонн.

Мис Фіолент з прилеглою акваторією, з 1969 року вважається пам'яткою природи місцевого значення. У роки незалежності України був підтверджений статус природно-заповідної території.