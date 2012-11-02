Group DF у 2013 році інвестує до 500 млн грн у розвиток сєвєродонецького "Азоту"

Group DF, холдингова компанія українського бізнесмена Дмитра Фірташа, має намір у 2013 році інвестувати в підприємство "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" (група хімпідприємств Ostchem) 450-500 млн грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Д.Фірташа.

«Щонайменше таку суму ми вкладемо тільки в азотну частину», - цитує прес-служба слова Д.Фірташа під час зустрічі із трудовим колективом підприємства.

За інформацією прес-служби, у 2013 році планується продовжити інвестиційні заходи в цехах карбаміду і аміаку. Згідно з інвестиційним планом Ostchem, сєвєродонецький «Азот» до кінця 2014 року повинен збільшити потужність цеху виробництва карбаміду М-3 до 1,6 тис тонн за добу з 1,2 тис тонн. Також завдяки проведенню ремонту очікується збільшення продуктивності агрегату цеху аміаку 1-А до 1,7 тис. тонн за добу з 1,6 тис тонн.

Крім того, у 2013 році планується витратити близько 40 млн грн на реконструкцію цеху оцтової кислоти.

У прес-службі нагадали, що загалом у 2013 році Group DF планує інвестувати у власні підприємства азотної хімії - «Рівнеазот», «Стирол», черкаський і сєвєродонецький «Азот» - від 1 до 1,3 млрд грн.

До того за підсумками 2012 обсяг інвестицій становитиме близько 1 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» введено в експлуатацію у 1951 році. На «Азоті» працює близько 8,7 тис. осіб. Завод є одним із провідних підприємств хімічної галузі України і спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна селітра, калієва і натрієва селітра), органічні спирти і кислоти (оцтова кислота, метанол, формалін, спирт полівініловий, смола карбамідоформальдегідна, товари побутової хімії, вироби з полімерів і полімерних плівок (полімерна продукція, мішки, плівка, побутова хімія), будівельні товари (грунтовка, шпаклівка, фарба).

Підприємство входить до групи компаній Ostсhem - керуючу компанію, яка координує підприємства азотної хімії Group DF.

Найбільшим кінцевим акціонером «Сєвєродонецького об'єднання «Азот» є глава Ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.