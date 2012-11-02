«Укроборонпром» має намір вивести завод ім. Малишева зі збиткового стану в 2013 році

Державний концерн «Укроборонпром», якому в управління був переданий бронетанковий "Завод ім. Малишева" (Харків) ставить за мету в 2013 році забезпечити беззбиткову діяльність заводу, повідомляється у прес-релізі концерну.

Згідно з повідомленням, процедуру банкрутства, яку відкрито щодо "Заводу ім. Малишева" вже всьоме, у концерні «Укроборонпрому» розглядають як можливість фінансового оздоровлення та відновлення платоспроможності підприємства. Завдяки законам щодо заборгованостей підприємств оборонного комплексу, які нещодавно набрали чинності, заводу вдалося скоротити свої борги на 150 млн грн.

Як наголошують у прес-релізі, відкрита процедура банкрутства щодо заводу ім. Малишева відіграє позитивну роль для концерну, так як зупинені нарахування пені і штрафів на боргові зобов'язання заводу. Також наголошується, що процес банкрутства заводу ніяк не вплине на його зовнішньоекономічні поставки.

У прес-релізі також йдеться про те, що держпідприємство «Завод ім. Малишева було передано до сфери управління державного концерну «Укроборонпрому» 17 листопада 2011 через збитковість підприємства, основними причинами якого стали недостатнє фінансування заводу за держзамовленням і відсутність стратегічного менеджменту.

Завод внесли до переліку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації і мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2012 господарський суд Харківської області порушив справу про банкрутство державного підприємства "Завод ім. Малишева".

26 жовтня В.Янукович підписав Закон «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» і забезпечення їх стабільного розвитку», яким передбачається списати заборгованість підприємств оборонно-промислового комплексу за платежами до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, а також заборгованість цих підприємств за теплоенергію і природний газ, електроенергію, водопостачання та водовідведення і пеню, штрафні та фінансові санкції, які нараховані на цю заборгованість перед суб'єктами господарювання, які виробляють і постачають ці послуги. Також В.Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо питань оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу)», відповідно до якого пропонується списати підприємствам оборонно-промислового комплексу суми пені, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), зокрема, щодо яких тривають процедури адміністративного або судового оскарження, і реструктуризувати строком до 60 календарних місяців суми податкового боргу станом на 1 жовтня 2011 року.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - найбільший виробник бронетехніки в Україні. У співпраці із Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова та Харківським конструкторським бюро з моторобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка перебуває на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

"Завод ім. Малишева" входить до складу державного концерну "Укроборонпром".

Обсяг кредиторської заборгованості підприємства станом на 1 жовтня п. р. становив 578 млн грн.