«Запоріжсталь» у жовтні збільшила виробництво сталі на 1,9%, чавуну - на 4,4%

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» в жовтні 2012 року збільшив виробництво сталі на 1,9%, до 332,8 тис. тонн, чавуну - на 4,4%, до 281,3 тис. тонн порівняно з вереснем ц.р.

Про це повідомляється в прес-релізі підприємства.

Згідно з повідомленням, за звітний період також збільшилося відвантаження прокату - на 7,8%, до 284,5 тис. тонн.

Крім того, підприємство повідомляє про підвищення ефективності виробництва - досягнуто найнижчих витрат скіпового коксу - 376 кг/т (у вересні - 378 кг/т) і найвищого показника виробництва чавуну за одну номінальну добу - 9333 т (у вересні - 9215 т) .

Як повідомляв УНІАН, меткомбінат «Запоріжсталь» за 9 місяців 2012 року скоротив виробництво прокату на 3,1%, або на 76 тис. тонн, порівняно з 9 місяцями минулого року - до 2,331 млн тонн. За вказаний період комбінат виплавив 2,827 млн тонн сталі, що на 70 тис. тонн, або на 2,4%, менше показника за 9 місяців 2011 р. Виробництво чавуну виросло до 2,4 млн тонн, що на 139 тис. тонн, або на 6,1%, більше порівняно з січнем-вереснем 2011 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

30 липня 2012 Metinvest B.V., материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь». В результаті двох етапів угоди «Метінвест» разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату «Запоріжсталь» (в тому числі у «Метінвесту» - 49,032%, у групи інвесторів - 1%), а також акцій, що раніше належали групі «Індустріал», у низці інших гірничо-металургійних підприємств.

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