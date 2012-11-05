Розпочато процедуру санації «Сумихімпрому»

Господарський суд Сумської області 2 листопада 2012 року затвердив запровадження процедури санації хімічного підприємства «Сумихімпром» строком на 12 місяців.

Про це сказано в повідомленні підприємства на порталі розкриття інформації НКЦБПР.

Згідно з рішенням суду, керуючим санацією призначено голову правління ПАТ «Сумихімпром» Ігоря Лазаковича.

Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Романа Марченка.

Згідно зі ст.18 Р.ІІ Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» протягом трьох місяців із дня винесення рішення про санацію боржника керівник зобов'язаний подати комітету кредиторів план санації для схвалення.

Довідка УНІАН. ПАТ «Сумихімпром» – енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану й фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти й коагулянти.

100% акцій ПАТ «Сумихімпром» знаходяться в управлінні держави.

11 липня 2012 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу 100% акцій ПАТ «Державна холдингова компанія «Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПрАТ «Кримський Титан» і ПАТ «Сумихімпром» та ліквідації ДХК.

За січень-вересень 2012 року «Сумихімпром» збільшив чистий збиток у 11,4 раза - до 128,1 млн грн, порівняно з 11,2 млн грн за відповідний період 2011 року.