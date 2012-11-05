Суд зобов'язав оприлюднити угоди про торгівлю "парниковими" квотами з Японією та Іспанією

Київський адміністративний суд зобов'язав Державне агентство з екологічних інвестицій (ДАЕІ) оприлюднити міжнародні угоди про торгівлю квотами на викиди парникових газів, підписані з Японією та Іспанією у 2009 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного екологічного центру України.

Як видно з повідомлення, ініціатором судового процесу виступив центр «Правова аналітика», експерти якого, посилаючись на норми міжнародного права та Закону України «Про інформацію», стверджують, що міжнародні угоди у сфері захисту довкілля є екологічною інформацією та не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом. Крім того, угоди про продаж квот передбачають залучення інвестицій для реалізації різних екологічних проектів.

У повідомленні також наводяться дані, згідно з якими Україна і Японія у рамках торгівлі квотами на викиди узгодили понад 500 екологічних проектів загальною вартістю 3,813 млрд грн.

«Водночас, усі проекти разом допомагають зменшити викиди в Україні тільки на 0,03%, що не виправдовує витрачених 3,8 млрд грн. Одна з причин, чому Україні не вдається досягти ефективних результатів у сфері впровадження проектів «зелених інвестицій», - непрозорість підписання договорів, вибору виконавців проектів та використання коштів», - йдеться у повідомленні Національного екологічного центру.

Нагадаємо, 18 березня 2009 року Україна підписала з Японією договір про продаж 30 мільйонів одиниць своїх квот на викид вуглекислого газу. У жовтні 2011 року участь України в міжнародній торгівлі викидами парникових газів було тимчасово призупинено. Минулого року, за підрахунками ООН, у світі було вироблено 30,8 млрд тонн вуглекислого газу та інших шкідливих речовин.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Державне агентство екологічних інвестицій України узгодило з Японією використання 3 млрд 813 грн зелених інвестицій на реалізацію низки проектів в Україні. Як заявляв тоді міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький, ці кошти передбачалося використовувати для реалізації понад 500 проектів у різних регіонах України. Серед них проекти, що стосуються капітального ремонту соціальних об'єктів (об'єкти визначала японська сторона), один із проектів передбачає реконструкцію шахти в Луганській області. Також є проект з реконструкції та розвитку МДЦ «Артек» (на суму 194 млн грн).