Розпочато процедуру санації «Сумихімпрому»

Господарський суд Сумської області 2 листопада 2012 затвердив введення процедури санації хімічного підприємства «Сумихімпром» строком на 12 місяців.

Про це йдеться у повідомленні підприємства на порталі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно із рішенням суду, керуючим санацією призначений голова правління ПАТ «Сумихімпром» Ігор Лазакович.

Розпорядником майна боржника призначений арбітражний керуючий Роман Марченко.

Згідно зі ст.18 Р.ІІ Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» протягом трьох місяців із дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий зобов'язаний подати комітету кредиторів план санації для схвалення.

Довідка УНІАН. ПАТ «Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.

100% акцій ПАТ «Сумихімпром» перебувають в управлінні держави.

11 липня 2012 Кабінет міністрів прийняв рішення про передачу 100% акцій ПАТ «Державна холдингова компанія «Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПрАТ «Кримський Титан» і ПАТ «Сумихімпром» та ліквідації ДХК.

За січень-вересень 2012 року «Сумихімпром» збільшив чистий збиток у 11,4 рази - до 128,1 млн грн, порівняно з 11,2 млн грн за відповідний період 2011 року.