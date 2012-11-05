Алчевський меткомбінат запускає третю доменну піч

Одне з найбільших металургійних підприємств України ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" (АМК), що входить до складу корпорації ІСД, повідомило про запуск доменної печі № 4, продуктивністю 82 тис. тонн, у середині листопада.

Про це повідомив ресурс «Метал Кур'єр».

Запуск печі після реконструкції, розпочатої у жовтні 2010 року, відкладався кілька разів через слабкість ринку металу. Як повідомляє «Метал Кур'єр», АМК за 10 місяців п.р. зберіг виробництво на рівні торішніх показників - 3,2 млн тонн чавуну і 2,9 млн тонн сталі.

«Рішення про запуск доменної печі № 4 Алчевського меткомбінату стало несподіванкою через продовження слабкості попиту на ринку і падінню цін, - наведена в повідомленні цитата аналітика Concorde Capital Романа Тополюка. - Ціни на сляб (34% загальної продукції комбінату) впали на 3,6% за жовтень - до 458 дол за тонну».

Згідно зі словами Р.Тополюка, введення в експлуатацію третьої доменної печі не зробить значного впливу на показники виробництва підприємства в 2012 році, але зроблять позитивний вплив у 2013 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого неіржавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

Алчевський меткомбінат показав чистий збиток у 550,115 млн грн за підсумками січня-вересня поточного року, у порівнянні з прибутком у 581,556 млн грн за аналогічний період минулого року.

АМК входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.