"Метінвест" призначив нового гендиректора Авдіївського коксохіму

Генеральним директором Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ) ​​з 5 листопада призначений Муса Магомедов, повідомляє прес-служба групи «Метінвест», в яку входить Авдіївський коксохім.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийнято наглядовою радою «АКХЗ» 2 листопада 2012 року. Повноваження Геннадія Власова на посаді генерального директора припинені у зв'язку з виходом на пенсію.

У повідомленні наголошується, що М. Магомедов з 2005 року працював на керівних посадах «Запоріжкоксу», з 2009 року - на посаді генерального директора підприємства. 2 листопада поточного року наглядова рада ПАТ "Запоріжкокс" звільнила М.Магомедова з посади гендиректора підприємства за згодою сторін, доручивши виконувати ці обов'язки його першому заступнику з виробництва - головному інженерові Валерію Рубчевскому.

Довідка УНІАН. ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до Дивізіону вугілля і коксу Групи "Метінвест".

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.