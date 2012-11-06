Україна продовжила на три роки дію зниженої ставки мита на імпорт сірників

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі продовжила на три роки дію зниженої ставки спеціального мита на імпорт в Україну сірників незалежно від країни походження.

Рішення комісії опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 203 від 6 листопада п.р.).

Згідно із документом, своїм рішенням від 5 листопада п.р. комісія продовжила застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну сірників шляхом зниження ставки спеціального мита на 10% - до 10,17% у період 6 листопада 2012 - 5 листопада 2013 року, до 9,15% у період 6 листопада 2013 - 5 листопада 2014 року і до 8,24% у період 6 листопада 2014 - 5 листопада 2015 року.

За підсумками розгляду матеріалів про результати застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну сірників незалежно від країни походження, наданих Міністерством економічного розвитку і торгівлі, комісія дійшла висновку, що зберігається необхідність у застосуванні заходів для запобігання заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику. До того ж, національний товаровиробник перебуває в процесі адаптації до умов конкуренції.

Рішення комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року міністри економіки України та Росії мали намір найближчим часом обговорити питання про зняття обмежень при взаємній торгівлі. Зокрема, російська сторона планувала запропонувати для розгляду питання щодо спеціального режиму для окремих виробників флоат-скла, а також з експорту сірників.