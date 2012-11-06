Закон про виконання угод про розподіл продукції набуває чинності 7 листопада

7 листопада 2012 набуває чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання угод про розподіл продукції».

Текст закону розміщено в газеті «Голос України» (№ 209 від 6 листопада 2012 року).

Згідно з документом, закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання угод про розподіл продукції».

Закон передбачає, що в разі отримання інвестором за угодою про розподіл продукції відмови від користувача надр у наданні згоди на проведення робіт у межах гірничого відводу, наданого такому користувачу надр для видобутку корисних копалин, крім гірничих відводів для видобутку кам'яного та бурого вугілля, антрациту і залізних металевих руд, незалежно від підстав для такої відмови, така згода може бути надана спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення за умови, що одночасне користування надрами декількома надрокористувачами в межах одного гірничого відводу не створить загрози життю і здоров'ю людей і не завдасть шкоди надрам і/або промисловим об'єктам, розташованим у межах зазначеного гірничого відводу.

З метою участі держави у виконанні укладеної угоди про розподіл продукції (зокрема участі в діяльності створених органів управління) Кабінет Міністрів України може передати необхідні повноваження центральному органу виконавчої влади у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр або іншому органу державної влади, призначає представників у керівний комітет чи інший орган управління, створений за угодою, визначає обсяг їх повноважень і контролює їх діяльність.

На вимогу інвестора та у випадках, коли земельні ділянки, необхідні для виконання укладеної угоди про розподіл продукції, знаходяться в державній або комунальній власності, ділянки надр (родовища корисних копалин) надаються разом із такими земельними ділянками. У всіх інших випадках держава забезпечує надання на вимогу інвестора земельних ділянок, необхідних для виконання укладеної угоди про розподіл продукції в порядку, зазначеному в такій угоді. У разі перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних або юридичних осіб або в комунальній власності набуття права власності на ці земельні ділянки здійснюється державою відповідно до закону, якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції.