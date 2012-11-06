Терміни застосування пільгових тарифів на електроенергію для електрометалургії перенесли

Кабінет Міністрів України переніс строки застосування пільгових тарифів на електроенергію для електрометалургійних підприємств більш ніж на місяць.

Відповідна постанова набула чинності 31 жовтня 2012 року.

Згідно з постановою № 1011, Кабмін вносить поправки в постанову № 912 "Деякі питання забезпечення стабілізації роботи електрометалургійних підприємств" від 1 жовтня 2012 року, зокрема, період застосування тарифів з 1 жовтня 2012 р. до 1 березня 2013 змінений на період з 12 листопада 2012 до 12 квітня 2013.

Згідно з поправкою, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики, спільно з держпідприємством "Енергоринок" повинна вжити заходів для внесення змін до Правил оптового ринку електроенергії України, узгодивши їх з Міенерговугілля та Антимонопольним комітетом.

Держпідприємство "Енергоринок" повинне укласти договори купівлі-продажу електроенергії для задоволення потреб металургійного виробництва з постачальниками електричної енергії, що мають ліцензію на постачання електроенергії за пільговими тарифами.

Як повідомляв УНІАН, президент України Віктор Янукович доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), до кінця вересня прийняти рішення щодо тарифів на електроенергію для феросплавної галузі.

В.Янукович зобов'язав керівництво НКРЕ зустрітися з власниками і топ-менеджерами підприємств та ухвалити відповідне рішення.

Водночас, у вересні п.р. прем'єр-міністр України Микола Азаров під час наради, присвяченій перспективам розвитку вітчизняних електрометалургійних підприємств, заявив, що електрометалургійні підприємства зможуть розраховувати на отримання пільгового тарифу на електроенергію тільки за умови гарантій проведення модернізації виробничих потужностей і підвищення енергоефективності підприємств.

Нагадаємо, з 1 березня 2012 НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергопостачальних компаній. Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги зріс на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/год. (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/год. (без ПДВ).