Ціни виробників промпродукції в жовтні знизилися на 1,5%

В Україні ціни виробників промислової продукції в жовтні порівняно з вереснем 2012 року знизилися на 1,5%, з груднем 2011 року – збільшення 1,8%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з жовтнем 2011 року ціни виробників промпродукції збільшилися на 0,6%.

За даними Держстату, ціни на продукцію видобувної промисловості в жовтні проти вересня знизилися на 4,9%. У видобуванні паливно-енергетичних корисних копалини продукція подорожчала на 1,8%, зокрема у видобуванні, збагаченні та агломерації кам'яного вугілля - на 0,4%, у видобування нафти і природного газу — на 5,2%.

У видобування корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, ціни знизилися на 11,5%.

Продукція підприємств переробної промисловості подорожчала на 0,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни в жовтні проти вересня збільшилися на 0,7%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів і морозива - на 1,2%, у виробництві хліба і хлібобулочних виробів — на 0,2%. При цьому відбулося зниження цін у виробництві цукру на 2,8%. У виробництві м'яса і м'ясних продуктів, а також у виробництві напоїв ціни не змінилися.

За даними Держстату, зниження цін у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки в жовтні проти вересня становило 1,5%, в хімічному виробництві зафіксовано збільшення - 1,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів ціни не змінилися. Ціни в металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів знизилися на 0,1%, у виробництві транспортних засобів та устаткування — не змінилися.

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зниження тарифів на 4,7%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні збільшення цін виробників промислової продукції у вересні порівняно із серпнем 2012 року становило 0,2%, з груднем 2011 року – збільшення 3,3%.

Довідка УНІАН. Ціни виробників промпродукції у 2011 році збільшилися на 14,2%.