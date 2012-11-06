ВР встановила спецрежим кредитування вітчизняного машинобудування для АПК

Верховна Рада України ухвалила закон щодо кредитування за спецрежимом підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» проголосували 235 народних депутатів із 345 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон визначає, що вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу є елементом системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу.

Вітчизняне машинобудування для АПК є сукупністю промислових підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій, навчальних закладів та інших установ, незалежно від форми власності, які забезпечують системний підхід до створення, проведення випробувань, організації виробництва, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та послуг, моніторингу ринку, навчання кадрів з метою забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості у вітчизняній техніці і обладнанні для агропромислового комплексу.

Видатки державного бюджету на пріоритетний розвиток вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу щорічно визначаються у державному бюджеті окремим рядком. Раніше ця норма діяла лише з 2003 по 2010 рік.

Кредитування підприємств вітчизняного машинобудування для АПК здійснюється у порядку надання кредитів на загальних підставах та за спеціальним режимом кредитування, який передбачає компенсацію ставки за кредитами в розмірі до 70%в облікової ставки, встановленої Національним банком України. Раніше ця норма діяла лише з 2003 по 2010 роки.

Закон також передбачає, що кошти держбюджету, які спрямовуються на заходи, пов'язані із закупівлею техніки та обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу, і кредити, надані сільськогосподарським товаровиробникам за умови часткової компенсації за рахунок державного бюджету ставки по кредитах банків та лізингових платежів, спрямовуються виключно на вітчизняну техніку і обладнання для агропромислового комплексу.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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