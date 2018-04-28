Прогресу України "заважає" реальна економіка

Повне протиріччя являють собою два явища - рейтингові здобутки України і реальне життя населення країни. Абсолютно несумісні речі. Успіхами пишається влада, а українці гостро відчувають, як надія на обіцяне покращення їхнього добробуту тане, а для декого і зовсім померла. Щоправда, ми звикли, що між низами і верхами якось не склалася узгодженість в думках, висловлюваннях і вчинках. Це, радше, стало наслідком віддаленості один від одного як за способом життя, так і за її якістю. Але закон суперечності свідчить, що два несумісні явища не можуть бути одночасно істинними. Таким чином, одне з них - хибне. Варто розібратися, яке...

Є чим похвалитися

Останнім часом ЗМІ тільки й встигають тиражувати оцінки рейтингових агентств економічних показників України. Деякі з них вводять у повне сум'яття. Наприклад, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна піднялася на 9 пунктів в рейтингу конкурентоспроможності за останній рік, «відомий такий рейтинг конкурентоспроможності, який підбивається серед 144 країн».

За його словами, зараз Україна знаходиться на 73-му місці: за показником якості загальної інфраструктури наша країна піднялася відразу на 30 позицій, за портовою інфраструктурою - на 12 позицій, за якістю інфраструктури авіаперевезень - на 20 позицій, за дефіцитом держбюджету - на 10 позицій , за інфляцією - на 27 позицій, за показником наявності наукових і інженерних кадрів - на 29 позицій.

Крім того, Україна посіла 137-е місце в проведеному Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією міжнародному рейтингу Doing Business-2013, піднявшись відразу на 15 позицій.

За підрахунками СБ і IFC, Україна увійшла до першої трійки країн, які найбільше поліпшили умови ведення бізнесу за останній рік (слідом за Польщею та Шрі-Ланкою).

При цьому Україна посіла перше місце в регіоні Центральної Європи та Східної Азії, зафіксувавши позитивні реформи в сферах «створення підприємств» (зростання з 116-ої позиції до 50-ї); «оподаткування» (з 183-ї до 165-ї); а також «реєстрація власності» (зі 168-го місця на 149-е).

На жаль, зафіксовано й погіршення - у сфері «отримання дозволів на будівництво» (183-а позиція в порівнянні зі 182-ю минулого року). А найкращий показник - «одержання кредитів» (23-е місце в світовому рейтингу)!

У владі заявили, що такі показники стали можливі завдяки вдосконаленню податкової системи і поліпшенню умов ведення бізнесу. Тобто, Україна довела свою конкурентоспроможність світовій спільноті.

Радий би у прогрес, та економіка заважає

І хотілося б погодитися із такою позитивною оцінкою стану економіки України, але як бути з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації - в третьому кварталі поточного року інвестори оцінили бізнес-клімат України та умови ведення бізнесу на 2.14 бала (з п'яти можливих), що є найнижчим показником за всю історію дослідження - з 2008 року (незалежне опитування перших осіб компаній-членів асоціації, в якому взяли участь 103 респонденти).

Довіра бізнесу до економіки України, як наголошується в дослідженні, знизилася навіть у порівнянні з попереднім кварталом року - на 0.5 бала. При цьому основні проблеми, які вплинули на негативні оцінки респондентів, залишилися незмінними - фіскальний тиск, корупція, нестабільна політична ситуація.

«Індекс інвестиційної привабливості ЄБА є індикатором, який базується на сприйнятті економічних реалій понад 100 провідних українських і міжнародних компаній. Показники індексу свідчать про відсутність розвитку (або навіть про незначне погіршення) стану бізнес-клімату. Більш тривожним є той факт, що згідно з отриманими результатами, надії на поліпшення ситуації найближчим часом навряд чи виправдаються. Такі негативні очікування, природно, впливають на рішення бізнесу щодо стратегій рекрутингу та інвестицій. Все це, разом з парламентськими виборами, повинно дати владі стимул до пошуку альтернативних і ефективних підходів в реалізації економічних реформ, щоб поліпшити бізнес-середовище», - зазначив керівний партнер компанії «Ернст енд Янг» в Україні Олексій Кредісов.

Ще один показник «хворобливого» стану економіки України, який в принципі не сумісний з підвищенням рейтингових позицій, - різке падіння ВВП країни (за оперативними даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2012 року скоротився в порівнянні з третім кварталом 2011 року на 1,3%, а в порівнянні з другим кварталом 2012 року з урахуванням сезонного фактора - на 1,2%).

***Зростання ВВП країни у ІІ кварталі 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року становило 3%, в I кварталі - 2%. У третьому кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

До речі, прогноз зростання ВВП України вже встигли погіршити і Європейський банк реконструкції та розвитку, і Світовий банк, і експерти. А міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings і зовсім заявило, що в разі, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, то існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні (співпраця з МВФ досі перебуває під великим питанням через спір навколо підвищення тарифів на газ для населення. Але влада вже натякнула, що виходу в неї немає, і обіцянку не підвищувати ціни вона виконати навряд чи зможе - без траншу не викрутимось, до того ж для інвесторів «дружба» з МВФ є лакмусовим закликом до співпраці).

Fitch також попереджає, що після виборів у нового уряду України буде обмежений запас часу для проведення ключових реформ з урахуванням загрози виникнення розриву у зовнішньому фінансуванні і президентських виборів у 2015 році.

Так що, перспектива вимальовується аж ніяк не в рожевому кольорі.

Керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен вважає, що спад ВВП в третьому кварталі є тривожним сигналом про можливу рецесію.

«Даний результат за третій квартал - тривожний сигнал про можливу рецесію. Якщо в четвертому кварталі також буде спад у реальному ВВП, потрібні будуть зміни в економічній політиці», - сказав експерт.

На думку Вальчишена, поки українська макростатистика свідчить про те, що «влада не в змозі впливати на економічну динаміку, коли падає зовнішній попит». При цьому він відзначає, що інвестиційний клімат в Україні недостатньо сприятливий для припливу інвестицій в основний капітал для широкої маси економічних суб'єктів, включаючи приватних (недержавних) суб'єктів.

Головний економіст Dragon Capital Олена Білан вважає, що темпи зростання ВВП України за підсумками року сповільняться до 0%. Вона відзначає, що негативне зростання ВВП у третьому кварталі поточного року не стало несподіванкою, враховуючи слабкі дані з промислового виробництва в серпні і вересні, а також зниження обсягів сільськогосподарського виробництва після рекордно високого врожаю в 2011 році.

На її думку, на тлі очікуваного уповільнення внутрішнього попиту в 2013 році зростання економіки може підтримати тільки відновлення експорту.

НБУ вважає, що падіння ВВП стало наслідком введення з 1 вересня Росією утилізаційного збору на імпортовані автомобілі, що зумовило зниження обсягів машинобудування на 20,1% в річному обчисленні, зокрема, виробництва легкових автомобілів на 36,3%.

«За оцінками Департаменту економічного аналізу та прогнозування, саме через негативну динаміку в машинобудуванні зростання ВВП за 9 місяців дещо сповільнилося і становило трохи нижче 1,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року», - йдеться в аналітичній записці Нацбанку.

Як-то кажуть, поганому танцюристу підлога заважає. Перевести стрілки, звичайно, можна. Але від цього нікому краще не стане. Ні рейтинги, ні підтасована офіційна статистика, ані солодкі промови влади не зможуть поліпшити реалії життя пересічного українця. Йому з кожним місяцем доводиться все тугіше затягувати пояс. Додатковим фактором для того, щоб тримати себе в тонусі, цілком можуть стати свіжі дані Держстату - інфляція в жовтні становила 0%.

Раніше «нульовий» показник добре пояснив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко: «Низька інфляція або дефляція означає зниження попиту або перевиробництво. У нас перевиробництва немає. Це означає (причина зниження інфляції - ред.) - зниження попиту».

Іншими словами, дефляція ще гірше, ніж інфляція - економіка завмерла, немає стимулів для зростання і розвитку. І тут хороші рейтинги не допоможуть.

Олена Бистрицька (УНІАН)