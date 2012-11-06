Україна за 9 місяців скоротила експорт метпродукції на 5,1%, імпорт - на 7,3%

За січень-вересень 2012 р. Україна скоротила обсяги експорту металопродукції щодо аналогічного періоду 2011 р. на 5,1% - до 19,5 млн тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Зокрема, обсяги експорту базових феросплавів становили 533,6 тис. тонн, що на 22,2% менше, ніж за 9 місяців 2011 р. Експорт слябів скоротився майже на 35% - до 2,815 млн тонн, гарячекатаного плоского прокату - на 12, 6% - до 4,39 млн тонн.

Обсяги експорту металобрухту знизилися на 37,1% - до 366,3 тис. тонн.

При цьому обсяги експорту квадратної заготовки за 9 місяців п. р. виросли на 35,5% - до понад 4,8 млн тонн, арматури - на 8,7% - до більш 1,83 млн тонн, катанки - на 1,7 % - до 1,25 млн тонн.

Крім того, за січень-вересень 2012 р. обсяг експорту українських труб зменшилися на 1,7% відносно аналогічного періоду минулого року - 1,218 млн тонн.

За звітний період Україна експортувала металопродукції на 11,925 млн доларів, що на 13,7% менше, ніж за 9 місяців 2011 р. Обсяги експорту труб становили майже 1,476 млрд дол. - на 3,5% менше.

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Україна за 9 місяців скоротила імпорт металопродукції на 7,3% - до 1,84 млн тонн

Україна за 9 місяців 2012 р. скоротила імпорт металопродукції на 7,3% відносно аналогічного періоду 2011 р. - до 1,84 млн тонн.

Більше всього імпортовано круглої заготовки з вуглецевої сталі - близько 264 тис. тонн, що на 11,4% менше, ніж за підсумками січня-вересня 2011 р. Імпортні поставки базових феросплавів знизилися відносно січня-вересня 2011 р. на 31,2% - до 104,3 тис. тонн.

Імпорт гарячекатаного плоского прокату зріс за 9 місяців на 47,8% - до більш 271 тис. тонн. Незначно (на 0,2%) збільшився обсяг імпорту холоднокатаного прокату з покриттям - до 361,4 тис. тонн.

Крім того, обсяг імпорту труб в Україну за 9 місяців скоротився на 2,9% і становив 60,6 тис. тонн. При цьому поставки безшовних труб зросли на 6,5% - до 34 тис. тонн, труб зварних скоротилися на 12,7% - до 26,6 тис. тонн.

Обсяги імпорту металопродукції в Україну за січень-вересень склали близько 1,788 млрд дол., що на 13,3 менше, ніж за підсумками 9 місяців 2011 р. Труб за звітний період ввезено на 137,3 млн дол. - майже на 21% більше, ніж за січень-вересень 2011 р.