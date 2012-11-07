ФДМУ шукає недержавних учасників ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору недержавних учасників товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється на базі державного підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 7 листопада ц.р.

Як наголошується в повідомленні ФДМУ, відповідно до постанови Кабміну (№ 955) від 3 жовтня т. р., частка держави в створюваному ТОВ становитиме не менше 51% статутного фонду.

Відповідно до умов оголошеного конкурсу, недержавний учасник повинен буде внести до статутного фонду створюваного ТОВ грошовими коштами 688 млн 849 тис. грн, а також внести додатковий внесок, що не впливатиме на розмір часток учасників, який разом з внесеними учасником до статутного капіталу коштами повинен становити не менше 100 млн дол. США за курсом НБУ на дату реєстрації товариства.

Даний конкурс буде проводитися в два етапи. Під час першого етапу, який буде проведено 7 грудня ц.р., комісія розкриє і розгляне пропозиції учасників, за результатами чого буде ухвалено рішення про допуск або недопуск потенційних учасників до другого етапу конкурсу, який відбудеться 13 грудня п.р.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 955 від 3 жовтня ц.р. ухвалив рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю на базі Казенного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК). Згідно з постановою, до складу Товариства включать нині існуюче державне підприємство «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Частка держави в новоствореному підприємстві становитиме не менше 51%.

Засновником підприємства з боку держави виступає Фонд державного майна України (ФДМУ). Так само на ФДМУ покладено зобов'язання провести відбір недержавних учасників підприємства, забезпечити статутний капітал грошовими коштами, які будуть спрямовані на погашення заборгованості ЗТМК з виплати зарплати, податків, зборів та інших термінових платежів.

Постановою Кабміну в статуті Товариства передбачений пункт про внесення недержавними власниками підприємства в статутний фонд додаткових коштів для технічної модернізації підприємства у встановлені терміни: 50% - протягом 10 днів з дня реєстрації Товариства; 25% - протягом 90 днів з дня реєстрації; 25% - протягом 270 днів.

Довідка УНІАН. ЗТМК - єдиний в Україні та Європі виробник губчастого титану. Близько 90% продукції підприємства, що використовується переважно в космічній галузі, реалізується на зовнішніх ринках. Проектна потужність підприємства становить 11 тис. тонн металевого губчастого титану на рік.