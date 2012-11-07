Світова активність угод у ГМК за 9 місяців знизилася на 16% - експерт

11:41, 07 листопада 2012
Промисловість
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Кількість угод злиттів і поглинань, а так само залучення капіталу за 9 місяців поточного року знизилася на 16% - до 683, а загальна сума угод зменшилась на 43% - до 76,823 млрд дол.

Про це повідомляється в прес-релізі компанії Ernst&Young, в якому представлені висновки експертів компанії.

Як повідомляється в документі, тенденція щодо зниження активності на даному ринку була відзначена і в другому кварталі 2012 року, за результатами якого було відзначено скорочення кількості угод на 19%, а загальної суми угод - на 38%.

Компанії гірничо-металургійного комплексу працюють у волатильному середовищі, в якому спостерігається підвищення вартості видобутку, сповільнюється економічне зростання, підвищений геополітичний ризик і нестабільність цін. Перераховані фактори змушують компанії приділяти підвищену увагу оптимізації капіталу та раціоналізації капіталовкладень. Компанії фокусуються на оптимізації фінансів через ситуацію, повідомляється в прес-релізі.

Дослідження "Барометр впевненості компаній гірничодобувної і металургійної галузей" (Global Capital Confidence Barometer for Mining & Metals), проведене "Ernst & Young, показало, що частка респондентів, які вважають зростання своїм пріоритетним завданням, знизилася з 53% у квітні до 38% у цей час. При цьому близько третини респондентів на найближчі 12 місяців пріоритетним завданням ставлять зниження витрат і підвищення операційної ефективності.

У прес-релізі також повідомляється, що в міжнародному масштабі, вперше з 2009 року, очікується спад діяльності із залучення позикового капіталу компаніями гірничо-металургійного сектора. При цьому зниження торкнеться всіх класів активів, крім облігацій, які продовжують демонструвати рекордні показники.

Загальний обсяг капіталу, залученого компаніями сектора в січні-вересні 2012 року, становив 174 млрд дол., що на 37% нижче, ніж в аналогічному періоді 2011 року. При цьому сукупна вартість розміщених корпоративних облігацій досягла рекордного рівня в 87 млрд дол., що вже перевищує підсумковий показник за весь 2011 рік (84 млрд дол.).

"У короткостроковій перспективі активність на ринку M&A (злиття і поглинань - УНІАН) буде характеризуватися кон'юнктурним підходом, при якому компанії, що володіють необхідними коштами, зможуть здійснювати вигідні придбання активів, реалізованих за заниженою оцінкою їх вартості", - вважає керівник міжнародних транзакцій «Ернст енд Янг" з надання консультаційних послуг з операцій компаніям гірничодобувної і металургійної галузей Лі Даунхем, слова якого цитуються в прес-релізі. Крім цього, інтерес будуть представляти угоди, що дозволяють знизити витрати внаслідок збільшення масштабів виробництва або досягнення синергетичного ефекту стосовно до операційної діяльності, вважає експерт.

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