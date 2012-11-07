АМК пропонує створити міжвідомчу комісію з питань розвитку конкуренції

Антимонопольний комітет України виступає з ініціативою формування міжвідомчої комісії з питань антимонопольного регулювання та розвитку конкуренції під головуванням першого віце-прем'єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова АМК Василь Цушко.

«Нам вистачає повноважень, але не вистачає комунікації із суміжними відомствами з питань розвитку конкуренції. Нас, образно кажучи, необхідно посадити за один стіл. У Росії така комісія є. Можливо, і нам це було б корисно», - підкреслив В.Цушко

Він також повідомив, що готовий клопотати про створення такого органу перед першим віце-прем'єр-міністром Валерієм Хорошковським.