АМК пропонує створити міжвідомчу комісію з питань розвитку конкуренції
12:52, 07 листопада 2012Промисловість
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Антимонопольний комітет України виступає з ініціативою формування міжвідомчої комісії з питань антимонопольного регулювання та розвитку конкуренції під головуванням першого віце-прем'єр-міністра.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова АМК Василь Цушко.
«Нам вистачає повноважень, але не вистачає комунікації із суміжними відомствами з питань розвитку конкуренції. Нас, образно кажучи, необхідно посадити за один стіл. У Росії така комісія є. Можливо, і нам це було б корисно», - підкреслив В.Цушко
Він також повідомив, що готовий клопотати про створення такого органу перед першим віце-прем'єр-міністром Валерієм Хорошковським.
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