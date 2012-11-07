Завершено ремонт ще трьох суден ВМС України

Завершився ремонт ще трьох суден забезпечення Військово-Морських сил Збройних Сил України, а саме - судна розмагнічування "Балта", морського буксира "Корець" та водолазного катера "Токмак", заявив командувач Військово-Морських сил ЗС України віце-адмірал Юрій Ільїн 6 листопада 2012 року під час наради в Севастополі.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті преси та зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

Заслухавши доповіді керівників профільних управлінь та служб, а також командирів з'єднань і об'єднань, командувач поставив завдання щодо планової реалізації заходів по відновленню технічної готовності бойового ядра корабельного складу.

Віце-адмірал Ю.Ільїн підкреслив, що виконання цих планових заходів стало можливим за рахунок виділення відповідного фінансового ресурсу.

У Міноборони зазначають, що 2012 рік став рекордним з точки зору ремонту бойового складу вітчизняного флоту: загалом на ремонт стали близько 20 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення ВМС, більшість з яких не ремонтувалося багато років.

За інформацією міністра оборони України Дмитра Саламатіна, планові ремонти кораблів ВМС ЗС України будуть завершені в листопаді-грудні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня на Чорноморському суднобудівному заводі закінчився комплексний ремонт малого розвідувального корабля «Переяслав» ВМС України.