Завершено ремонт ще трьох суден ВМС України

15:40, 07 листопада 2012
Промисловість
1

Завершився ремонт ще трьох суден забезпечення Військово-Морських сил Збройних Сил України, а саме - судна розмагнічування "Балта", морського буксира "Корець" та водолазного катера "Токмак", заявив командувач Військово-Морських сил ЗС України віце-адмірал Юрій Ільїн 6 листопада 2012 року під час наради в Севастополі.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті преси та зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

Заслухавши доповіді керівників профільних управлінь та служб, а також командирів з'єднань і об'єднань, командувач поставив завдання щодо планової реалізації заходів по відновленню технічної готовності бойового ядра корабельного складу.

Віце-адмірал Ю.Ільїн підкреслив, що виконання цих планових заходів стало можливим за рахунок виділення відповідного фінансового ресурсу.

У Міноборони зазначають, що 2012 рік став рекордним з точки зору ремонту бойового складу вітчизняного флоту: загалом на ремонт стали близько 20 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення ВМС, більшість з яких не ремонтувалося багато років.

За інформацією міністра оборони України Дмитра Саламатіна, планові ремонти кораблів ВМС ЗС України будуть завершені в листопаді-грудні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня на Чорноморському суднобудівному заводі  закінчився комплексний ремонт малого розвідувального корабля «Переяслав» ВМС України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter