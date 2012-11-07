ММК ім. Ілліча за січень-жовтень скоротив виробництво прокату на 16,3%

Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, за оперативними даними, за січень-жовтень виробив 3,677 млн тонн загального металопрокату, що на 718 тис. тонн або на 16,3% менше, ніж за аналогічний період 2011р.

Про це УНІАН повідомило джерело на ринку.

У січні-жовтні комбінат виплавив 4,377 млн тонн сталі, що на 827 тис. тонн або на 15,9% менше показника за січень-жовтень 2011р.

За звітний період ММК ім. Ілліча виробив 3,785 млн тонн чавуну, що на 541 тис. тонн або на 12,5% менше, у порівнянні з результатами за січень-жовтень минулого року.

До 1 листопада 2012 меткомбінат зробив 8,8 млн тонн агломерату, що на 1,243 тис. тонн (на 12,3%) менше, ніж за 10 місяці 2011 р.

Довідка УНІАН. ММК ім. Ілліча входить до Металургійного дивізіону Групи «Метінвест».

Комбінат повного металургійного циклу виробляє плоский прокат і труби із вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити та товсті листи, призначені для виготовлення магістральних труб, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

ММК ім. Ілліча за 2011 р. наростив виробництво прокату на 6,6% - до 5,206 млн тонн.