На українські промислові підприємства чекають серйозні проблеми - Данилишин

Колишній міністр економіки України Богдан Данилишин вважає, що на українські промислові підприємства чекають серйозні проблеми.

Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook, порівнюючи економічну ситуацію в Україні в поточному і в 2011 році.

«Економічне відновлення в 2011 році забезпечувалося насамперед галузями реального сектора економіки, серед яких ключові позиції займали переробна промисловість, сільське господарство і будівництво. У 2012 році ситуація дуже змінилася. Можна стверджувати, що деякий приріст ВВП у першому півріччі 2012 р. сформований, насамперед, сировинними галузями (добувна промисловість та сільське господарство), а також сферами транспорту і торгівлі, що пов'язано з підготовкою та проведенням Євро-2012», - вважає Б.Данилишин.

Він підкреслив, що в цьому році в Україні не реалізовано жодної економічної реформи.

«Реформи і структурні трансформації в Україні не відбувалися. У 2012 році продовжувалося погіршення структури інвестування промислового виробництва, у якій випереджаючими темпами зростала частка базових галузей. За I півріччя 36% промислових інвестицій були спрямовані у добувну промисловість, з них 27% - у видобуток паливно-енергетичних корисних копалин, 22,4% становила частка виробництва електроенергії, газу та води, 10,3% - металургії. Водночас низьке інвестиційне забезпечення переробних галузей (зокрема, лише 7,7% промислових інвестицій було спрямовано у машинобудування) формує ризики для вдосконалення структури економіки за рахунок підвищення частки високотехнологічних виробництв. Усе це тільки заморожує олігархічну структуру економіки і гальмує модернізаційні процеси», - вважає Б.Данилишин.

Він підкреслив, що зростання промислового виробництва за підсумками січня-вересня сповільнилось і становило мінус 1,2% (0,4% у січні-серпні 2012 року), що є найнижчим кумулятивним показником поточного року, вересень 2012 року до вересня 2011 року - мінус 7%.

«Хоч би хто що не говорив, але економіка України, як і в попередні періоди, не була готова до такого різкого спаду. Можна сказати, що пролог кризи запущено. Хоча нинішня влада мала відносний перепочинок - запас міцності і можливості для реформування економіки та здійснення структурних змін більше двох років. Однак ніякі зміни не відбулися. Обмежене кредитування реального сектору економіки та високі відсоткові ставки за кредитами стали каталізаторами уповільнення економічного зростання. Ці явища посилюються девальваційними тенденціями на валютному ринку багатьох країн світу, тоді як курс гривні до долара США тримається на фіксованому рівні протягом тривалого періоду, що негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняної продукції та супроводжується втратою ринків збуту - як зовнішніх, так і внутрішніх», - зазначив Б.Данилишин.

Він також зазначив, що в поточному році на розвиток промисловості впливають негативні процеси, які супроводжуються відновленням рецесійних тенденцій в окремих країнах Європи і формуванням низької цінової динаміки на українські товари на зовнішньому ринку. Найглибше падіння демонструють галузі переробної промисловості, зокрема і переробки сільськогосподарської продукції.

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