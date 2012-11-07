Кабмін пропонує ухвалити закон про утилізаційний збір на імпортні автомобілі

Уряд України планує ввести утилізаційний збір на імпортні автомобілі шляхом прийняття відповідного закону, а не урядової постанови, як планувалося раніше.

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький.

«Ми вирішили це законом все-таки провести», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд підготував проект постанови, яким чинність утилізаційного збору, який зараз поширюється лише на автомобілі, імпортовані з Росії, поширюється на імпорт цієї продукції з усіх країн. До того планувалося домовитися з РФ про незастосування цього збору у двосторонній торгівлі, шляхом встановлення національних режимів. Однак відповідна міжурядова угода, згідно з яким Україна і Росія запровадять такий режим, так і не була підписана, як планувалося 28 вересня в рамках проведення саміту глав урядів СНД у Ялті.

Довідка УНІАН. З 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, чинність цього збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче. Збір ввели з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.

20 вересня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що слід розширити перелік країн для дії утилізаційного збору при імпорті автомобілів.

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