«Азовсталь» за 10 місяців скоротив виробництво прокату на 21,7%

ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (Донецька обл.), за оперативними даними, за 10 місяці 2012 р. виробив 3,482 млн тонн металопрокату, що на 969 тис. тонн, або на 21,7% менше, ніж за аналогічний період 2011 р.

Про це УНІАН повідомило джерело на ринку.

Згідно з повідомленням, обсяги виробництва готового прокату у зазначений період на комбінаті становив 2,075 млн тонн, що на 563 тис. тонн (на 21,3%) менше, ніж за 10 місяців минулого року.

Підприємство виробило 3,870 млн тонн сталі, що на 18%, або на 852 тис. тонн менше показника за 10 місяців 2011 р.

Виробництво чавуну скоротилося на 17,6%, або на 721 тис. тонн - до 3,877 млн тонн.

До 1 листопада меткомбінат виробив 1,633 млн тонн агломерату - на 2 тис. тонн більше, ніж за січень-жовтень 2011 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік понад 5,5 млн тонн чавуну, понад 6,4 млн тонн сталі, зокрема конвертерної 4,4 млн тонн, більше 4,4 млн тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

Підприємство входить до складу Групи "Метінвест".

"Метінвест" - міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств "Метінвеста" дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

«Азовсталь» за 2011 р. виробив 5,335 млн тонн прокату, що на 47 тис. тонн або на 0,9% більше, ніж у 2010 р.

За підсумками 2011 р. «Азовсталь» збільшив проти 2010 р. чистий збиток більш ніж у 2,5 рази - до 507,5 млн грн.