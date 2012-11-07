Полтавський ГЗК за 10 місяців збільшив виробництво залізорудного концентрату на 2,6%

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (м. Комсомольськ Полтавської області) за підсумками січня-жовтні 2012 р. виробив 9,768 млн тонн залізорудного концентрату, що на 254 тис. тонн (на 2,6%) більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомило джерело на ринку.

Водночас за звітний період на комбінаті було вироблено 7,989 млн тонн окатишів, що на 93 тис. тонн (на 1,1%) менше, ніж за підсумками січня-жовтня 2011 р.

Довідка УНІАН. ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Комсомольськ Полтавської області) - найбільший експортер залізорудних окатишів серед ГЗК країн СНД.

97,31% акцій Полтавського ГЗК належить фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія).

Ferrxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток проти попереднього року на 35% - до 574,9 млн доларів.