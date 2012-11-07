ЄМЗ за січень-жовтень наростив виробництво прокату на 7,8%

Єнакіївський металургійний завод за січень-жовтні 2012 року наростив виробництво прокату на 7,8%, або на 166 тис. тонн проти аналогічного періоду 2011 року - до 2,275 млн тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело на ринку.

За звітний період підприємства виплавили 2,333 млн тонн сталі, що на 131 тис. тонн, або майже на 6% більше, ніж за результатами за січень-жовтень 2011 р.

Також за звітний період метзавод виробив 2,078 млн тонн чавуну, що на 146 тис. тонн (на 7,5%) більше показника за січень-жовтень 2011 р.

На 1 листопада підприємство виробило 1,893 тис. тонн агломерату, що на 247 тис. тонн (на 15%) більше, ніж за січень-жовтень 2011 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЄМЗ» є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготовки. До групи входять ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» і українсько-швейцарське спільне підприємство ТОВ «Метален», які здійснюють господарську діяльність на одному виробничому майданчику і мають єдиний виробничий цикл. Компанія виробляє катану і литу заготовку, стержневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, куточки тощо). «ЄМЗ» входить до Металургійного дивізіону Групи «Метінвест». Єнакіївський металургійний завод за 2011 р. наростив щодо 2010 р. виробництво прокату на 6,4% - до 2,548 млн тонн.