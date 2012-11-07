Алчевський меткомбінат за 10 місяців скоротив виробництво прокату на 8,4%

Одне з найбільших металургійних підприємств України ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Луганська область), що входить до складу корпорації ІСД, за 10 місяців 2012 року скоротив виробництво прокату на 8,4%, або на 260 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом 2011 р. - до 2,823 млн тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело на ринку.

Комбінат виплавив 3,136 млн тонн сталі, що на 15 тис. тонн менше (на 0,4%), ніж за результатами січня-жовтня 2011 р.

За звітний період Алчевський меткомбінат виробив 2,861 млн тонн чавуну, що на 17 тис. тонн (на 0,6%) більше показника за січень-жовтень минулого року.

До 1 листопада 2012 металургійний комбінат виробив 4,336 млн тонн агломерату, що на 36 тис. тонн (на 0,8%) більше, ніж у січні-жовтні 2011 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» займає на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого неіржавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

Комбінат входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.

Алчевський меткомбінат за 2011 р. наростити виробництво основних видів продукції на 19,3% -36%.