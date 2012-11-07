Дія дозволу «Суесте» на видобуток піску в Севастополі зупинена

Державна служба геології та надр України своїм наказом зупинила дію виданого в грудні 2011 року Державною Азово-Чорноморською екологічною інспекцією спеціального дозволу компанії «Суеста» на користування надрами (видобуток піску) у прибережній частині Севастопольської зони акваторії Чорного моря. Про це кореспонденту УНІАН у середу повідомили в прес-службі прокуратури Севастополя.

Як додали в прес-службі, за результатами розгляду протесту Севастопольської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері, а також за підсумками проведеної міською прокуратурою перевірки також встановлено, що позитивний висновок державної екологічної експертизи та дозвіл на проведення робіт з видобутку піску видані «Суесте» у порушення вимог природоохоронного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня поточного року «Суеста» у повідомленні, переданому в місцеві ЗМІ і прокуратуру, заявила, що після перерви, пов'язаної з участю в судових процесах, відновлені роботи з видобутку морського піску в акваторії Севастополя, зокрема в районі мису Фіолент.

1 листопада прокуратура Севастополя за фактом видобутку піску судами компанії «Суеста» порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України, тобто незаконного заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 5 тис. грн або обмеження волі строком до 3 років з позбавленням права обіймати відповідні посади строком до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.

Як повідомив того ж дня на прес-конференції прокурор Севастополя Ігор Пілат, під час перевірки встановлено, що видобуток піску проводився групою компаній ТОВ «Суеста» з 19 лютого 2012 року на підставі отриманих дозволів з боку різних контролюючих органів, зокрема Державної Азово- Чорноморсько екологічної інспекції. Під час перевірки встановлено, що два судна, «Трофей» і «Печора», поперемінно, практично цілодобово видобували пісок з дна моря в районі мису Фіолент до мису Виноградний.

Довідка УНІАН. Основним видом діяльності Групи компаній «Суеста» є видобуток і продаж морського будівельного піску в Криму, а також виробництво і реалізація будівельного бетону і розчинів, виробів з бетону.

ТОВ «Суеста» входить до ЗАТ «Південна інвестиційна компанія». 27 грудня 2011 фірма отримала дозвіл Державної служби геології та надр України на видобуток корисних копалин - на використання надр, за умови дотримання природоохоронного законодавства, строком на 10 років. Розмір певного родовища піску «Севастопольське-1» становить 64 га водної гладі, запаси піску тут оцінюються в 2 млн тонн.

Мис Фіолент з прилеглою акваторією, з 1969 року вважається пам'яткою природи місцевого значення. У роки незалежності України був підтверджений статус природно-заповідної території.