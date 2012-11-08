У Мексиці запустили гідроелектростанцію на турбінах українського виробництва

У Мексиці 6 листопада ввели в експлуатацію гідроелектростанцію «Ла Йеска», яка експлуатує дві турбіни виробництва харківського підприємства «Турбоатом».

Як повідомляє посольство України в Мексиці, виробництво електроенергії на ГЕС, яка розташована на річці Ріо Гранде де Сантьяго (штат Наяріт), забезпечать дві турбіни виробництва «Турбоатому», загальною потужністю 750 МВт.

Комплекс монтажних робіт гідросилового і гідромеханічного обладнання на гідроелектростанції виконало українське підприємство «Дніпро - Спецгідроенергомонтаж» (Київ).

Гідроелектростанція є однією з найвищих у світі, з насипною дамбою заввишки 208,5 метрів. Виробництво електроенергії на станції становитиме 3,48% від загальної кількості, виробленої в країні.

Будівництво ГЕС тривало п'ять років.

Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. У структуру "Турбоатому" входять два спеціальних конструкторських бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.

Управління державною частиною акцій ВАТ «Турбоатом» здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії.