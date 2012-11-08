Медведєв вважає утилізаційний збір захистом ринку Росії від автомотлоху

Москва. Росія завдяки утилізаційному збору захищає свій ринок від автомобільного непотребу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав на засіданні уряду РФ.

«Встановлено утилізаційні збори на автомобільну техніку. Це допоможе нашому ринку захиститися від всілякого автомобільного непотребу і створити сучасну систему утилізації, для того, щоб вона не завдавала шкоди навколишньому середовищу і щоб ми вирішували певні екологічні завдання», - сказав Д.Медведєв.

Він наголосив, що уряд РФ не «кидає» автопром і прагне діяти відповідно до правил СОТ, але водночас підтримуючи національного виробника.

Д.Медведєв повідомив, що автомобільна галузь послідовно нарощує випуск автомобілів і забезпечує потреби внутрішнього ринку.

«На сьогодні в автомобільній промисловості ситуація непогана: обсяги виробництва автомобілів за дев'ять місяців поточного року становлять 1,6 млн. штук. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей обсяг збільшився на 12%», - сказав російський прем'єр.

При цьому він зазначив, що збільшення спостерігається у всіх секторах – у виробництві легкових, вантажних автомобілів, автобусів і легких комерційних автомобілів.

Д.Медведєв зазначив, що сьогодні практично половина автомобілів, що продаються в РФ, а саме 49% – це іномарки, які складаються на російській території.

Нагадаємо, 7 листопада в коментарі УНІАН міністр екології і природних ресурсів України Едуард Ставицький повідомив, що уряд планує запровадити утилізаційний збір на імпортні автомобілі шляхом прийняття відповідного закону, а не урядової постанови, як планувалося раніше.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд підготував проект постанови, якою дія утилізаційного збору, який нині поширюється лише на автомобілі, що імпортуються з Росії, поширюється на імпорт цієї продукції з усіх країн. При цьому планувалося домовитися з РФ про незастосування цього збору в двосторонній торгівлі шляхом встановлення національних режимів. Проте відповідна міжурядова угода, згідно з якою Україна і Росія запровадять такий режим, так і не була підписана, як планувалося, 28 вересня в рамках проведення саміту голів урядів СНД в Ялті.

Довідка УНІАН. З 1 вересня Росія запровадила утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. Збір було запроваджено з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна запровадила утилізаційний збір на автомобілі та автобуси, що імпортуються з Росії.