Росія спрямує на розвиток суднобудування 20 млрд дол. до 2030 року

Москва. Росія в рамках програми «Розвиток суднобудування на 2013-2030 роки» має намір витратити на розвиток галузі 600 млрд руб. (близько 20 млрд дол.).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав на засіданні уряду РФ.

«Реалізація програми, яку ми будемо розглядати, спрямована на відновлення позицій Росії у світовому кораблебудуванні. Обсяг фінансування програми становитиме понад 600 млрд руб., зокрема з федерального бюджету - понад 50% (330 млрд руб.)», - сказав Д.Медведєв.

За його словами, Росія традиційно мала потужне суднобудування, проте останнім часом істотно скоротилася кількість замовлень на будівництво військових кораблів та комерційних суден, що призвело до дуже складного становища справ на багатьох суднобудівних заводах.

Д.Медведєв наголосив, що кораблі необхідно створювати «у цифрі», так само, як останніми роками створюються літаки.

Він повідомив, що уряд РФ буде сприяти тому, щоб до 2030 року збільшити випуск продукції цивільного призначення майже в 5 разів і створити або модернізувати понад 100 тис. висококваліфікованих робочих місць.

«Частка військової техніки на світовому ринку як показник повинна перевищити 15%, а цивільна - щонайменше 2%. На сьогодні немає навіть половини відсотка», - сказав він.

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