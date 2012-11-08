Зі складу Військово-Морських сил України виведено шість кораблів

Кабінет Міністрів України затвердив рішення міністра оборони України Дмитра Саламатіна та командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України Юрія Ільїна про виведення зі складу ВМС бойових кораблів і суден.

Відповідний документ розміщений на сайті Кабміну.

Згідно з розпорядженням уряду, у зв'язку із закінченням встановлених строків служби, втратою тактико-технічних характеристик та недоцільністю відновлення з ладу виключено шість судів: ракетний корвет «Кременчук», протичовновий корвет «Ужгород», базовий тральщик «Маріуполь», ракетний катер «Каховка», судно-мішень «СМ-15» і навчальний корабель «Сімферополь».

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Дмитро Саламатін заявив, що військово-морський флот України вийшов на фазу завершення ремонтних робіт та приймання кораблів від промисловості.

Зокрема, на заводі «Ленінська кузня» були закладені два броньованих артилерійських катери «Гюрза-м» для Військово-Морських сил Збройних Сил України.