Міністр оборони перевірив, як проходить будівництво першого українського корвета

Міністр оборони України Дмитро Саламатін із командуючим Військово-Морськими силами Збройних Сил України Юрієм Ільїним відвідали Чорноморський суднобудівний завод (ЧСЗ, Миколаїв), на якому йде будівництво першого українського корвета «Володимир Великий», повідомляє прес-служба ЧСЗ.

Згідно з повідомленням, перший український корвет «Володимир Великий» (проект 58250) було закладено в травні 2011 року на Чорноморському суднобудівному заводі. Розробником проекту виступило казенне підприємство "Дослідницько-проектний центр кораблебудування" (м. Миколаїв).

Представники Міністерства оборони України ознайомилися, як проводиться ремонт трьох кораблів: «Кіровоград», «Придніпров'я», «Костянтин Ольшанський». Під час візиту делегацію Міноборони супроводжував генеральний директор Чорноморського суднобудівного заводу Валерій Калашников і провідні фахівці підприємства.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Чорноморському суднобудівному заводі пообіцяли до кінця року закінчити ремонт чотирьох кораблів Військово-Морських сил України.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЧСЗ» - судноверф із найбільшим технічним потенціалом в Україні. Для будівництва суден і кораблів водотоннажністю до 105000 тонн завод має в своєму розпорядженні два похилі стапелі "0" і "1". Потоково-позиційне виробництво спеціалізоване для серійного виробництва суден дедвейтом до 9000 тонн. Виробничі ділянки і потокова лінія будівництва суден розміщені в єдиній критій будівлі довжиною близько 400 м. ПАТ «ЧСЗ» входить до складу суднобудівного холдингу Smart Maritime Group (Україна).

Smart Maritime Group (SMG) – найбільший суднобудівний холдинг України, заснований в 2009 році для управління морегосподарськими активами Смарт-холдингу. SMG об'єднує два найбільші суднобудівні підприємства України – Чорноморський суднобудівний завод і Херсонський суднобудівний завод.

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