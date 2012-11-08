Україна та Кіпр створять міжурядову комісію

Нікосія. Україна і Кіпр створять міжурядову комісію з питань економічного, науково-технічного і промислового співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович у заяві для преси після переговорів з Президентом Республіки Кіпр Дімітрісом Хрістофіасом у Нікосії.

Він підкреслив, що країни повинні активно розвивати двосторонні контакти.

За переконанням В.Януковича, контакти на вищому рівні будуть надавати нову динаміку двостороннім відносинам. Зокрема він приділив велике значення торішньому візиту Президента Кіпру в Україну, який дозволив досягти багатьох домовленостей, втілених сьогодні в підписанні низки двосторонніх угод.

«Сьогодні ми ставимо амбітне завдання конвертувати двосторонні контакти в конкретні проекти», - сказав Президент України.

Зі свого боку, Д.Хрістофіас також упевнений в необхідності розвитку двосторонніх контактів і в необхідності вдосконалення договірно-правової бази між двома країнами.

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